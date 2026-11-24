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24 листопада Румунія двічі піднімала винищувачі після виявлення повітряних цілей поблизу кордону з Україною. В обох випадках цілі перебували в українському повітряному просторі, порушень повітряного простору Румунії не зафіксували.

Про це повідомило Міноборони Румунії.

Уранці румунська система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль на північ від муніципалітету Тулча – у повітряному просторі України.

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У відповідь румунські Повітряні сили підняли два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, які перебувають на бойовому чергуванні в Румунії.

Об 11:11 жителів північної частини повіту Тулча попередили повідомленням RO-Alert. Повітряну тривогу скасували об 11:51.

О 14:37 у північній частині повіту Тулча знову оголосили попередження RO-Alert. Цього разу румунське Міноборони виявило повітряну ціль на північ від Кілійського гирла, також у повітряному просторі України.

Для реагування румунські Повітряні сили підняли два винищувачі F-16. Повітряну операцію завершили о 15:40.

У Міноборони Румунії наголосили, що в обох випадках порушень національного повітряного простору країни не було.