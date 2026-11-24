Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що уряд країни розглядає можливість закриття залізничного прикордонного переходу з Росією. Такий крок може стати наступним етапом обмежень на тлі безпекових загроз.

Про це повідомляє ERR.

За словами Міхала, уряд Естонії передбачив повторну оцінку безпекової ситуації на автомобільних пунктах пропуску з Росією через шість місяців.

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Водночас прем’єр-міністр зазначив, що не очікує зменшення російської загрози за цей період. Тому, на його думку, обмеження можуть залишатися чинними й надалі, якщо новий уряд не ухвалить іншого рішення.

"По суті, це все одно означає безстрокове закриття. Ми створили для себе багато бюрократичних правил, які потім намагаємося подолати. Ми включили пункт про те, що кордон закритий, доки уряд через шість місяців не оцінить, чи змінилася ситуація з безпекою чи основи", – заявив Крістен Міхал.

Прем’єр-міністр повідомив, що закриття залізничного прикордонного переходу залишається одним із можливих наступних кроків тиску на Росію.

Він також наголосив, що заходи обмеження не обов’язково мають бути симетричними. Серед прикладів уже запроваджених заходів, Міхал назвав заморожування російських активів у Європі, контроль за так званим тіньовим флотом та візові обмеження для російських військових льотчиків.