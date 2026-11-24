Так Варшава відреагувала на російські ракети і дрон у польському повітряному просторі.

Посол Росії в Польщі Георгій Міхно 24 листопада прибув до будівлі польського Міністерства закордонних справ.

Підставою для виклику стало порушення повітряного простору країни російськими об’єктами під час атак на Україну, передає PAP.

Як відомо, минулого тижня під час масованого обстрілу заходу України у повітряний простір на південному сході Польщі залетіли три об'єкти. Пізніше фахівці встановили, що це були російські крилаті ракети Х-101.

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Тоді віцепрем'єр і глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що уряд висловить російській стороні невдоволення після остаточного підтвердження всіх фактів. Він також додав, що цей інцидент обговорять у Брюсселі на військовому і політичному рівнях.

У понеділок, 23 листопада, у штаб-квартирі НАТО на запит Польщі відбулося засідання Північноатлантичної ради.

Пізно ввечері того ж дня Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про новий інцидент: під час нічної атаки Росії на західні області України у польський повітряний простір знову залетів російський безпілотник.

За даними польських військових, вони постійно стежили за ситуацією і навіть надали дозвіл на збиття цілі. Однак коли дрон змінив курс на східний, командування вирішило не застосовувати зброю через ризик завдати шкоди цивільному населенню внаслідок падіння уламків.