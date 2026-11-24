Велика Британія внесла єменське угруповання хуситів до санкційного списку та запровадила обмеження проти чотирьох його високопосадовців.

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У вівторок, 24 листопада, Велика Британія внесла хуситів до переліку організацій, на які поширюється санкційний режим щодо Ємену. Також Лондон оголосив про санкції проти чотирьох високопоставлених представників угруповання, пише Reuters.

Як пояснили в британському уряді, рішення ухвалили після чергової аткки хуситами цивільної інфраструктури Саудівської Аравії.

Крім того, за даними британської сторони, останнім часом хусити здійснювали напади на комерційні судна в районі Баб-ель-Мандебської протоки.

Чотирьох представників угруповання звинувачують у причетності до сексуального насильства, зокрема зґвалтувань, тортур, а також інших форм нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження із затриманими.

У британському уряді заявили, що нові санкції мають допомогти притягнути до відповідальності тих, хто підриває мир і безпеку в Ємені.

Також у Лондоні наголосили, що влада хуситів неодноразово демонструвала зневагу до основних прав і свобод людей, які перебувають під її контролем, а також до безпеки британських співробітників та гуманітарних працівників.