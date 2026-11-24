Службовий Ford Transit загону швидкого реагування зазнав значних пошкоджень під час гуманітарної місії.

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У Слов’янську Донецької області російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль Українського Червоного Хреста (УЧХ). Інцидент стався під час виконання гуманітарної місії.

Про це повідомили в Українському Червоному Хресті.

Автомобіль Ford Transit загону швидкого реагування використовували для адресного об’їзду жителів міста, які потребували допомоги з евакуацією.

Заступник командира загону швидкого реагування УЧХ у Донецькій області прибув за однією з адрес, щоб допомогти людині залишити небезпечну територію. Коли він вийшов з автомобіля та прямував до будинку, почув звук наближення FPV-дрона. Після цього пролунав вибух – безпілотник влучив у службовий транспорт.

Унаслідок удару автомобіль зазнав значних пошкоджень. Співробітники та волонтери Українського Червоного Хреста не постраждали.

В організації наголосили, що автомобіль був чітко позначений емблемою Червоного Хреста. Також УЧХ закликав дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, зокрема поважати гуманітарний персонал, транспорт і захисну емблему Червоного Хреста.