На меморіальному написі змінили радянські формулювання, але скульптурну композицію зберегли.

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У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка декомунізували пам'ятний знак студентам, викладачам і працівникам університету, які загинули під час Другої світової війни.

Про це повідомляється на сайті КНУ.

На меморіальному написі були змінені радянські формулювання, але скульптурну композицію зберегли. Оновлений напис, узгоджений Постійною історико-меморіальною комісією Вченої ради, має такий зміст: "Студентам, викладачам, працівникам Київського університету, які загинули в роки Другої світової війни 1939 –1945".

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Пам’ятний знак на фасаді головного корпусу відкрили у травні 1975 року з нагоди 30-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Його авторами є скульптори Микола Міщук і Галина Кальченко та архітектор Анатолій Ігнащенко.

Первинний напис відображав характерне для радянського періоду трактування подій Другої світової війни. Зокрема, у ньому згадувалися стара назва Університету – Київський ордена Леніна державний університет, "свобода і незалежність радянської батьківщини" та "Велика Вітчизняна війна 1941–1945".

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У березні 2023 року Постійна історико-меморіальна комісія Вченої ради Університету розглянула питання подальшої долі меморіалу. За результатами обговорення було запропоновано зберегти пам’ятний знак, але змінити застарілий напис.

Навесні 2026 року Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради підтримав звернення Університету. Відповідні роботи здійснили фахівці комунального закладу "Центр консервації предметів археології" у травні-листопаді 2026 року.