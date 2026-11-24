24 листопада російські окупанти запустили реактивні «шахеди» по Волинській області.

Про це повідомив керівник ОВА Роман Романюк.

За його словами, під обстріл потрапила Ковельська громада.

«Сьогодні, як і вчора ввечері, на щастя, без травмованих та загиблих. Внаслідок влучання на територію одного з підприємств є загоряння двох причепів: одного із завантаженим вугіллям, іншого — з палетною дошкою. Наразі пожежа вже ліквідована», - уточнив Романюк.