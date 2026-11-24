24 листопада російські окупанти запустили реактивні «шахеди» по Волинській області.
Про це повідомив керівник ОВА Роман Романюк.
За його словами, під обстріл потрапила Ковельська громада.
«Сьогодні, як і вчора ввечері, на щастя, без травмованих та загиблих. Внаслідок влучання на територію одного з підприємств є загоряння двох причепів: одного із завантаженим вугіллям, іншого — з палетною дошкою. Наразі пожежа вже ліквідована», - уточнив Романюк.
- 23 листопада росіяни завдали удару по автостоянці в Ковельському районі. Унаслідок атаки загорілися три вантажні причепи, пожежу вдалось оперативно ліквідувати.