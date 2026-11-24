На думку аналітиків, це є частиною узгодженої інформаційної стратегії Кремля.

У Кремлі знову вдаються до ядерних погроз, намагаючись змусити Захід зупинити Україну від ударів безпілотниками і ракетами вглиб Росії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на статтю, яку 23 листопада заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував у "Московському журналі міжнародного права". У ній він погрожував Україні і її союзникам і заявив, що ядерна доктрина й політика Росії передбачають, що Москва "має право, а в деяких випадках – обов’язок", вдаватися до застосування ядерної зброї.

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"Кремль регулярно використовує Медведєва для поширення ядерних погроз у російському й міжнародному інформаційному просторі, а провокативні й погрозливі заяви Медведєва, найімовірніше, є частиною узгодженої інформаційної стратегії Кремля… і мають на меті вселити страх у Захід, стримати західну політику на підтримку України і сприяти ухваленню Заходом рішень, які будуть вигідні Росії", – йдеться у звіті.

В ISW також зазначили, що Україна вже протягом багатьох років завдає ударів по території РФ, і це, на думку аналітиків, "не підвищило ймовірність застосування Росією ядерної зброї".

Зазначимо, що за рік після повномасштабного вторгнення Росії Медведєв 57 разів погрожував Україні та світу ядерною зброєю. Тоді голова МЗС Дмитро Кулеба порадив Медведєву "пити менше горілки перед тим, як заходити в Telegram".

А президент Володимир Зеленський назвав слова Медведєва "не дуже тверезою заявою."

Тодішній секретар РНБО Олексій Данілов закликав не цитувати Медведєва і назвав його заяви "написами у нужниках".