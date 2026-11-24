У Ковпаківському районі Сум російський FPV-дрон на оптоволокні влучив у цивільний автомобіль. Унаслідок атаки загинув 76-річний пасажир.
Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
"У Ковпаківському районі Сум внаслідок влучання ворожого FPV-дрона на оптоволокні у цивільне авто загинув 76-річний пасажир", – ідеться у повідомленні.
За кермом автомобіля перебував син загиблого. Він вижив, однак наразі перебуває в лікарні.
Обставини події встановлюють. Наслідки російської атаки ліквідовують.