Його син, який перебував за кермом, наразі перебуває в лікарні.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Ковпаківському районі Сум російський FPV-дрон на оптоволокні влучив у цивільний автомобіль. Унаслідок атаки загинув 76-річний пасажир.

Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"У Ковпаківському районі Сум внаслідок влучання ворожого FPV-дрона на оптоволокні у цивільне авто загинув 76-річний пасажир", – ідеться у повідомленні.

За кермом автомобіля перебував син загиблого. Він вижив, однак наразі перебуває в лікарні.

Обставини події встановлюють. Наслідки російської атаки ліквідовують.