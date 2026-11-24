Через пошкодження магістральних мереж, без електроенергії залишаються Дніпро та чотири райони області.

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У Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах Дніпропетровської області запровадили екстрені відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень наразі не діють.

Про це повідомили у ДТЕК.

За командою "Укренерго" обмеження застосували через пошкодження магістральних мереж. Через це ситуація з електропостачанням в області залишається складною.

Енергетики вже відновили електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. Наразі тривають ремонтні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі мешканців.

У ДТЕК зазначили, що роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги, однак енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання.