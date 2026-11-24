Енергетики закликають жителів області не вмикати потужні електроприлади одночасно після відновлення світла.

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Після останніх російських обстрілів на Одещині у 15 разів зросла кількість локальних аварій в електромережах. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію, однак перевантаження мереж може призводити до нових пошкоджень і повторних відключень електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК.

Енергетики пояснюють, що після тривалих відключень люди намагаються одночасно зігріти оселі, приготувати їжу, зарядити техніку та виконати побутові справи. Однак масове ввімкнення потужних електроприладів створює надмірне навантаження на мережі.

Тому жителів області просять під час відключень від’єднувати потужні прилади від електромережі, а після відновлення електропостачання вмикати їх поступово, по черзі.

Особливо важливо не збільшувати різко навантаження від електроопалення.