Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 8 тонн тютюнової сировини.

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На Чернігівщині викрили підпільний родинний бізнес з виготовлення тютюну. Правоохоронці вилучили тютюнової сировини на 4,8 млн грн.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

До нелегального бізнесу причетні четверо родичів – подружжя та двоє братів чоловіка. Вони налагодили виготовлення тютюну в Прилуцькому районі Чернігівської області та збут в різні регіони.

Оптовим покупцям продавали тютюн і тютюнові вироби без марок акцизного податку. "Товар" перевозили мікроавтобусами, а великі партії відправляли через логістичну компанію.

Під час обшуків вилучили майже 8,2 тонни тютюнової сировини вартістю 4,8 млн грн, обладнання для подрібнення, сушіння й пресування тютюну.

Одному з учасників підпільного бізнесу вже повідомили про підозру. Триває слідство.