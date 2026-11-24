Бойові дії на Донеччині, 184 бойових зіткнення, ворожі обстріли, зустріч Зеленського і Мадяра на Закарпатті. Яким запам’ятається 1735-й день повномасштабної війни.

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Увечері 24 листопада росіяни обстріляли Одещину. Дві людини загинули, ще три зазнали поранень.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватний будинок, виробничу будівлю та легкові автомобілі.

Унаслідок атаки загинули 41-річний чоловік та 17-річний хлопець. Ще троє людей зазнали поранень, зокрема 12-річна дитина. На місцях влучань працюють всі відповідні служби.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 184 бої.

Найгарячіше на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 листопада – в новині.

Увечері 24 листопада внаслідок ворожої атаки на столицю в Шевченківському районі зафіксували влучання уламків безпілотника в багатоповерхівку.

Виникла пожежа на 1-2 поверхах 16-поверхового житлового будинку, а також — у дворі будинку.

Пізніше стало відомо про двох постраждалих внаслідок атаки. Людям надали медичну допомогу на місці.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін підписав наказ про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з усіх населених пунктів Олександрівської та Черкаської громад. Відтепер примусова евакуація дітей охоплює всю підконтрольну Україні частину області.

Філашкін назвав рішення складним, але необхідним, адже російські війська щодня обстрілюють міста й села Донеччини та завдають ударів авіабомбами. "Жодне майно не варте дитячого життя", – наголосив голова ОВА та закликав батьків не зволікати з виїздом.

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Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зустрілися в Ужгороді і вшанували пам’ять полеглих захисників України.

"Розпочали з Петером Мадяром його перший візит до України на посаді прем’єр-міністра Угорщини із вшанування пам’яті наших полеглих воїнів в Ужгороді. Цінуємо цю повагу до наших людей, які віддали життя за незалежність України", - написав президент України у Telegram.

Пізніше Зеленський наголосив, що є багато сфер, у яких Україна та Угорщина можуть працювати разом і посилювати одна одну. За його словами, це енергетика, двостороння торгівля, гуманітарна підтримка.

"Все сьогодні встигли обговорити. Зокрема, постачання газу й дизеля в Україну, розширення використання українських газосховищ угорськими компаніями. Спільні інфраструктурні проєкти – реконструкцію наявних пунктів пропуску та створення нових, прямі потяги між Україною та Угорщиною за новими маршрутами", - розповів Зеленський.

Якщо Дональд Трамп не зможе переконати Володимира Путіна припинити війну до кінця року, Україна звернеться до нового Конгресу США із закликом посилити тиск на Росію. Київ проситиме збільшити військову допомогу та запровадити жорсткіші санкції, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

"Потрібні такий рівень підтримки України й такі санкції, щоб росіяни чітко зрозуміли: час сідати за стіл переговорів і закінчувати війну", – заявив Зеленський.

За словами президента, американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф наполягають на якнайшвидшій мирній угоді – бажано до січня. Україна усвідомлює, що переговори можуть передбачати значні поступки, однак не погодиться на мир лише власним коштом.

Суспільне Мовлення оголосило довгий список учасників національного відбору на "Євробачення-2027". До нього увійшли 18 українських артистів, які змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Болгарії.

Хто потрапив до лонгліста – в новині.

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Загалом на участь у національному відборі подали 217 заявок: 153 від сольних виконавців та 48 від гуртів.

Фінал національного відбору відбудеться у лютому 2027 року. У ньому візьмуть участь щонайменше сім виконавців. Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.

71-й пісенний конкурс "Євробачення" вперше прийматиме Болгарія. Його проведуть у травні 2027-го у місті Бурґас на арені "Арена Бурґас".

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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