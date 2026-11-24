В Карпатах температура опуститься до -9°.

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В середу, 25 листопада, в Україні, окрім півдня, місцями сніжитиме, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр/Facebook Прогноз погоди на 25 листопада

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Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних, Житомирської та Київської областей, вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині вдень 1-6° тепла; в Карпатах впродовж доби 4-9° морозу.

На Київщині та в Києві місцями невеликий сніг. По області вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура повітря на Київщині вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень близько 0°.