"Доручили командам попрацювати на своєму рівні, щоб оперативно їх реалізувати".

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Ужгороді з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що візит Мадяра "обовʼязково дасть позитивні результати".

Реклама

"Вже є домовленості в політиці, енергетиці, інфраструктурі. Дякую!", - зазначив він.

Оновлено. Пізніше Зеленський більш детально розповів про розмову. Він наголосив, що є багато сфер, у яких Україна та Угорщина можуть працювати разом і посилювати одна одну. За його словами, це енергетика, двостороння торгівля, гуманітарна підтримка.

"Все сьогодні встигли обговорити. Зокрема, постачання газу й дизеля в Україну, розширення використання українських газосховищ угорськими компаніями. Спільні інфраструктурні проєкти – реконструкцію наявних пунктів пропуску та створення нових, прямі потяги між Україною та Угорщиною за новими маршрутами", - розповів президент.

Він також зазначив, що окрему увагу приділили темі гуманітарного розмінування і розширення участі Угорщини у відповідній коаліції.

"Щодо всіх питань є конкретні домовленості. Доручили командам попрацювати на своєму рівні, щоб оперативно їх реалізувати. Дякую прем’єр-міністру за візит до України, підтримку та засудження російської агресії", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні прем'єр Угорщини відвідує Закарпаття. Свій візит Мадяр розпочав із вшанування пам'яті загиблих захисників України.

Відносини Києва й Будапешта загострилися під час очолення уряду Віктором Орбаном, який відкрито симпатизував Росії і перешкоджав наданню допомоги Україні. Крім того, Угорщина роками висувала претензії Україні, вимагаючи додаткових переваг для угорської громади, зокрема права навчатися їхньою мовою.

Після зміни уряду в Угорщині і завдяки постійній дипломатичній роботі напруга між країнами почала спадати.

Першу зустріч Мадяр та Зеленський провели в Брюсселі 16 жовтня. Серед ключових тем переговорів були права угорської меншини на Закарпатті, відновлення політичної та економічної довіри між країнами, а також припинення російської агресії.