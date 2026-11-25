У першій половині листопада російський військовий корабель у водах Північного моря свідомо створював завади для сигналу GPS, через що не менше 140 пасажирських авіалайнерів залишилися без однієї із систем навігації.

Як пише британське видання The Sun, серед літаків, що постаждали від російської диверсії, були борти таких популярних авіакомпаній як Ryanair, EasyJet та флагманської British Airways.

Джерелом сигналу, який призводив до втрати GPS на лайнерах, був корабель російського флоту, що рухався на відстані близько 190 миль (305 кілометрів) від берегів Сполученого Королівства.

Британські посадовці вважають, що якщо буде доведено надходження наказу щодо створення загрози для авіапасажирів з боку Кремля, це буде вважатися серйозною ескалацією у гібридній війні Росії проти Європи.