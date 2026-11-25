Зменшення водоспоживання допоможе знизити навантаження на обладнання та підтримати стабільну роботу міської інфраструктури.

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Унаслідок інтенсивних ворожих атак на критичну інфраструктуру Києва комунальні системи міста продовжують працювати у надзвичайно складних умовах. Тож мешканців Києва закликають користуватися водою ощадливо.

Про це повідомляє Київводоканал.

"Обладнання Київводоканалу зазнає значних навантажень, тому зараз особливо важливо забезпечити максимально стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення. Звертаємося до мешканців столиці з проханням користуватися водою максимально ощадливо", - йдеться в повідомленні.

Промислові підприємства та інших великих споживачів води закликають за можливості скоротити її використання у виробничих і технологічних процесах, а також - відкласти роботи, що потребують значних обсягів водоспоживання.

"Зменшення водоспоживання допоможе знизити навантаження на обладнання та підтримати стабільну роботу міської інфраструктури. Фахівці Київводоканалу продовжують працювати над забезпеченням надійного функціонування систем життєзабезпечення столиці", - наголосили в Київводоканалі.