Російські атаки за останню добу пошкодили енергетичне обладнання в Одеській області. Тимчасово без електропостачання залишилися близько 9 тисяч абонентів у частині Одеського та Болградського районів.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Напередодні ввечері під час атаки постраждав виробничий майданчик ДТЕК "Одеські електромережі". Пошкоджено, зокрема, 16 одиниць спецтранспорту. Працівники компанії не постраждали.
Енергетики працюють цілодобово, щоб ліквідувати наслідки атак і відновити обладнання.
- Унаслідок вечірнього обстрілу Одещини 24 листопада загинули 41-річний чоловік і 17-річний хлопець, ще троє людей, серед них 12-річна дитина, дістали поранення. Російська атака пошкодила цивільну інфраструктуру, приватний будинок, виробничу будівлю та легкові автомобілі.