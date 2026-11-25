Без світла залишилися близько 9 тисяч абонентів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія знову б'є по енергетиці Одещини

Російські атаки за останню добу пошкодили енергетичне обладнання в Одеській області. Тимчасово без електропостачання залишилися близько 9 тисяч абонентів у частині Одеського та Болградського районів.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Напередодні ввечері під час атаки постраждав виробничий майданчик ДТЕК "Одеські електромережі". Пошкоджено, зокрема, 16 одиниць спецтранспорту. Працівники компанії не постраждали.

Енергетики працюють цілодобово, щоб ліквідувати наслідки атак і відновити обладнання.