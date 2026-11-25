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Ввечері, 24 листопада, внаслідок ворожої атаки на столицю, в Шевченківському районі зафіксували влучання уламків безпілотника в багатоповерхівку. Є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Виникла пожежа на 1-2 поверхах 16-поверхового житлового будинку, а також – у дворі будинку.

За оновленою інформацією станом на ранок наступного дня, кількість поранених зросла з двох до трьох. Поліція міста повідомила в Facebook, що потерпілим 21, 59 і 74 роки.

Фото: Поліція Києва Facebook Наслідки атаки

«У Шевченківському районі внаслідок атаки виникла пожежа на першому та другому поверхах 16-поверхового житлового будинку. Пошкоджено також сусідні багатоповерхівки, дитячий садок, офісне приміщення, готель та автомобілі», – йдеться у повідомленні.