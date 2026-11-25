Ввечері, 24 листопада, внаслідок ворожої атаки на столицю, в Шевченківському районі зафіксували влучання уламків безпілотника в багатоповерхівку. Є постраждалі.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Виникла пожежа на 1-2 поверхах 16-поверхового житлового будинку, а також – у дворі будинку.
За оновленою інформацією станом на ранок наступного дня, кількість поранених зросла з двох до трьох. Поліція міста повідомила в Facebook, що потерпілим 21, 59 і 74 роки.
«У Шевченківському районі внаслідок атаки виникла пожежа на першому та другому поверхах 16-поверхового житлового будинку. Пошкоджено також сусідні багатоповерхівки, дитячий садок, офісне приміщення, готель та автомобілі», – йдеться у повідомленні.
- В Голосіївському районі Києва вдень 24 листопада дрон вдарив по складських приміщеннях. На місці атаки спалахнула пожежа. За іншою адресою у Голосіївському районі уламки російського безпілотника впали на відкритій території з подальшим їх загорянням.