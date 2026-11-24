Глава МЗС також нагадав про втрати російської армії та закликав Кремль припинити скаржитися.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на скарги диктатора РФ Владіміра Путіна щодо українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Він заявив, що Путін може припинити війну, якщо не хоче таких атак.

Про це Сибіга написав у соцмережі X.

"Якщо Путіну не подобаються удари України по його нафтопереробних заводах, він може наказати припинити війну", – зазначив міністр.

Він також заявив, що Путін може віддати такий наказ, якщо не хоче, щоб російські військові кораблі зазнавали ударів.

"Не кажучи вже про 432 000 російських солдатів, яких він втратив на полі бою цього року, так і не наблизившись до цілей свого вторгнення. Очевидно, йому байдуже до них. Припиніть скаржитися. Припиніть війну", – додав Сибіга.

Перед цим Путін поскаржився на українські атаки по російських НПЗ, заявивши, що вони відбуваються попри пряме прохання президента США Дональда Трампа утриматися від ударів. Також російський правитель пообіцяв відплату.