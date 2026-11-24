LB.ua розповідає, кого торкнуться зміни, хто досі ховає декларації і про що сперечались депутати під час розгляду.

Нардепи мають застереження — насамперед щодо безпеки, адже інформацією з декларацій може скористатись ворог. Втім на декларуванні наполягає президент, який подав проєкт закону до Верховної Ради як невідкладний. Мета — посилити фінансовий контроль і водночас не ускладнювати життя військовослужбовцям, які захищають Україну.

20 листопада директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос на спільному з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком брифінгу заявив, що керівник апарату СБУ Олег Головаш переконує народних депутатів не голосувати за відкриття декларацій.

Стимулом для цієї ініціативи стала справа «Карфаген», одним із фігурантів якої є генерал-майор СБУ Сергій Дука, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності. 13 листопада він вийшов із слідчого ізолятора під заставу 65 мільйонів гривень .

24 листопада Верховна Рада 287 голосами підтримала в першому читанні президентський законопроєкт №16220. Він повертає обов’язкове декларування доходів для працівників Служби безпеки України та інших військовослужбовців сил безпеки, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Ще 272 голосами парламент вдвічі скоротив час на підготовку проєкту до другого читання, хоча профільний комітет рекомендував не скорочувати.

Чому саме СБУ

Законопроєкт стосується не лише Служби безпеки України, однак приводом для нього стало звинувачення в корупції й співучасті у злочинній організації на адресу одного з високопосадовців саме цієї служби.

Перша частина матеріалів про операцію «Карфаген» вийшла 5 вересня; продовження — за два місяці. 4 листопада Національне антикорупційне бюро затримало генерал-майора СБУ Сергія Дуку, першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності. У записах НАБУ він фігурує під псевдо «Акім». Слідство вважає Дуку учасником злочинної організації, яка «кришувала» шахрайські колцентри й наркобізнес.

Фото: most.ks.ua Момент затримання Сергія Дуки

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Затримання пройшло не без проблем: Дука, як заявили детективи НАБУ, погрожував зброєю і потрощив мобільні телефони сокирою. Керівник СБУ Олександр Поклад того самого дня заявив, що звільнив Дуку з посади (але не з військової служби — це неможливо до кінця воєнного стану; хоча й у звільненні з посади Дука не впевнений).

6 листопада Вищий антикорупційний суд узяв Дуку під варту із заставою 65 мільйонів гривень. Суму зібрали швидко; за словами адвоката, працівники СБУ скинулись «із власної ініціативи». За тиждень Дука вийшов із СІЗО під оплески десятків людей у балаклавах.

Сам Дука заперечує провину й називає підозру помстою директора НАБУ Семена Кривоноса. Він також стверджував, що детективи НАБУ не назвались, і телефони він трощив, бо, мовляв, не розумів, що відбувається. Щоб спростувати це, 24 листопада НАБУ і САП опублікували відео обшуку, де чути, що детективи таки назвались, натомість охорона Дуки погрожувала відкрити вогонь.

Відколи й чому працівники СБУ не декларуються

Третього березня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон №2115-IX, який дозволив подавати звітність та інші документи, зокрема антикорупційні декларації, впродовж 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану. Публічний доступ до реєстру декларацій тоді закрили.

Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Декларування відновили восени 2023 року на вимогу Міжнародного валютного фонду. Верховна Рада проголосувала за те, щоб реєстр залишився закритим ще на рік, але президент ветував це рішення. 20 вересня 2023 року ВР відкрила доступ до реєстру декларацій, але відтермінувала декларування для військових, причетних до оборони; тих, хто перебуває на окупованих територіях чи в зоні бойових дій; поранених, які лікуються, і членів сімей представників цих категорій. Вони мають подавати декларації не пізніше, ніж за 90 днів після зникнення підстав для відтермінування.

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Водночас декларуватись мусили військові на посадах міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, ті, що служать в апаратах міністерств, у ТЦК та у військово-лікарських комісіях, а також ті, що беруть участь в оборонних закупівлях. Також закон обмежив публічний доступ до декларацій військових.

Очікуваного результату цей закон не дав. За словами народної депутатки Анастасії Радіної, антикорупційний комітет нарахував понад шістдесят публічних високопосадовців, декларації яких закриті всупереч прямій нормі ще чинного закону. Як приклади Радіна назвала «таємного» заступника директора Державного бюро розслідувань і керівництва Чернівецької обласної військової адміністрації.

Закон 2023 року дозволив відтермінувати подання військовим, причетним до оборони. Працівники СБУ мають статус військовослужбовців, тож користатись правом на відтермінування може «практично будь-хто» з них.

За даними «Опендатабота», станом на липень 2026 року з публічного доступу вилучили декларації майже ста тисяч посадовців, із них половина — військовослужбовці, ще понад 16 тисяч працюють у Національній поліції, по дві з половиною тисячі — в міських радах і ДСНС, 1300 — у податковій. У листопаді «Опендатабот» нарахував 1399 прихованих декларацій, де фігурує СБУ як місце роботи.

Сам декларант не може закрити чи відкрити свою декларацію — це робить орган або структура, де він служить. Національне агентство запобігання корупції лише виконує подання, не перевіряючи, чи є для цього підстави. За словами керівника САП Олександра Клименка, засекречені декларації працівників СБУ навіть не передавали НАЗК, а тримали на спеціальному сервері, який контролює сама служба.

Фото: Армія Інформ

Що головне в законопроєкті

Військовослужбовці, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, мають подавати декларації в загальному порядку. Це стосується й військових, які обіймають керівні державні й адміністративні посади, входять до складу військово-лікарських комісій, служать у ТЦК (крім рядового складу охорони) або займаються публічними й оборонними закупівлями і контролем якості.

Документ скасовує обмеження публічного доступу до декларацій посадовців сил безпеки, які не беруть участі в бойових діях, зокрема СБУ.

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Змінюються правила, за якими з міркувань безпеки закривають декларації окремих військовослужбовців. Відкритий доступ має відновлюватись, щойно підстави для обмеження зникнуть. Ті, хто ініціював закриття декларацій, мають впродовж десяти робочих днів повідомляти, що підстав для цього більше немає, і щороку до першого квітня перевіряти статус декларантів.

Декларант, якого призначили на посаду, що не дає права на закриту декларацію, повинен впродовж 10 днів повідомити про це НАЗК.

Військовослужбовці, які не подали декларацій за періоди з 2021 року, зобов’яжуть зробити це протягом 90 днів.

Фото: LB.ua Анастасія Радіна ( у центрі) під час засідання комітету

Що казали на засіданні комітету

Анастасія Радіна погоджується з концепцією президентського законопроєкту: ті, хто не воює, мають подавати декларації вже зараз. «Інакше за кілька років посадовці прийдуть і скажуть: мовляв, ми не подаємо декларацій уже рочків сім чи вісім. А може, ну його взагалі? Бо складно згадати, що було сім років тому… Такої ситуації ми допустити не маємо», — коментує глава комітету.

Вона також пообіцяла закрити лазівку з одноденними бойовими розпорядженнями, які роблять військовослужбовців формально «залученими до оборони» й дозволяють їм уникнути декларування. «Маємо зробити це хоча б із елементарної поваги до військових, які перебувають в окопах, у нелюдських умовах по триста днів», — сказала вона.

На думку депутатки, всі, кого призначають публічними наказами й чиє перебування на посаді не є державною таємницею, повинні мати відкриті декларації, які повноцінно перевірятиме НАЗК.

Фото: LB.ua Анастасія Радіна

«Цей законопроєкт не розв’яже всіх проблем. Вони є не тільки в Службі безпеки України. Але ми можемо хоча б відновити цивільний контроль за статками працівників СБУ та інших спецслужб, які не виконують безпосередньо бойових завдань», — сказала Радіна.

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Представниця президента у ВР Галина Михайлюк сказала, що відтермінування подання декларацій до кінця воєнного стану — це «вимушений крок для захисту всіх суб’єктів декларування та членів їхніх сімей від загроз збройної агресії Росії». Втім, за її словами, практика показала, що для прозорості державного управління потрібно повертати антикорупційні механізми, і ця система фінансового контролю потребує змін.

Голова НАЗК Віктор Павлущик сказав, що агентство підтримує ключові ініціативи проєкту й має до тексту суто технічні зауваження. Підтримав проєкт і перший заступник директора НАБУ Денис Гюльмагомедов. «Публічно відома частина тих розслідувань, які вказують на суттєві зловживання, пов’язана з майновими вигодами», — сказав він. Йдеться, за його словами, про вимагання десятків і сотень тисяч доларів, які «трансформуються в якесь майно, яке ми б хотіли бачити або не бачити в деклараціях». Розслідування, каже представник НАБУ, не можуть змінити ситуацію в країні в цілому, тому потрібні законодавчі зміни.

Фото: facebook.com/viktor.pavlushchyk голова НАЗК Віктор Павлущик

Керівник апарату СБУ Олег Головаш на комітеті сказав, що «Служба безпеки України підтримує необхідність поновлення системи фінансового контролю», але планує запропонувати зміни до другого читання. За його словами, серед працівників СБУ, яким потрібно буде декларуватись, є контррозвідники, про безпеку яких необхідно подбати.

У Міністерстві оборони звернули увагу на колізію, пов’язану з Силами спеціальних операцій, представники яких беруть участь у бойових діях, але можуть потрапити до категорії зобов’язаних декларуватись. І попросили залишити механізм закриття декларацій для непублічних посадовців, навівши приклад, коли декларацію посадовця Міноборони довелося закрити, щоб безпечно вивезти його родичів з окупованої частини Херсонщини.

Головне управління розвідки висловилось на підтримку проєкту, але хоче взяти участь у підготовці проєкту до другого читання.

Що казали в сесійній залі

Член правоохоронного комітету Максим Бужанський («Слуга народу») висловив думку, що декларування «в жодному випадку не має перетворюватися на покарання». «На жаль, те, що ми зараз зробимо, проголосувавши за цей законопроєкт, — а ми за нього проголосуємо, — це під час війни злочин проти основ національної безпеки. Тому що ми наражаємо на небезпеку працівників спецслужб під час війни, і ворог може цим скористатися. Але нагадаю всім, що корупція — це також злочин. І ми перебуваємо в ситуації, коли обираємо менше зло», — сказав він.

Фото: LB.ua Максим Бужанський

Сергій Соболєв із «Батьківщини» вважає, що спершу варто переглянути, що саме і як треба вказувати в декларації: «У нас декларація стала способом посадити на гачок людину навіть за найменшу помилку». Він закликав до другого читання «чітко вичистити ті категорії, які є під загрозою». І запропонував розширити коло декларантів за рахунок помічників, допоміжного персоналу та іноземних експертів. «Нам треба, щоб декларувались абсолютно всі, включаючи іноземних експертів, які є в [наглядових] радах», — наголосив Соболєв.

Фото: LB.ua нардеп Сергій Соболєв

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Григорій Мамка з групи «Платформа за життя та мир» — уламка забороненої проросійської «Опозиційної платформи — За життя» — вважає, що перш ніж відкривати декларації людей, які працюють гласно, негласно й під прикриттям, треба спитати думки СБУ та Ради національної безпеки і оборони, «щоб ми не отримали ситуацію, що відкрили все, всі все про всіх знають, а потім ми намагаємося воювати».

Вікторія Сюмар («Європейська солідарність») засумнівалася, що закриті декларації когось захищають. Колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, нагадала вона, «вбили російські спецслужби», і декларації тут, на її думку, ні до чого.

«Насправді це просто спроба антикризового рішення», — вважає Сюмар. На її думку, потрібен пакет рішень, який не дозволяв би СБУ проводити операції всередині країни, а контррозвідці — переслідувати опозицію й стежити за політичними лідерами. Вона також наполягала, щоб декларувалися й радники Офісу президента, «тому що прозорість має бути прозорістю нарешті».

Фото: LB.ua нардепка Вікторія Сюмар

Останнім перед голосуванням виступив Ярослав Железняк («Голос»). «Ми, безумовно, вдячні нашим спецслужбовцям за захист. Я єдине не можу зрозуміти: як новий Range Rover їм допомагає краще захищати нашу державу? Як скуповування цілими під’їздами елітної нерухомості допомагає їм краще захищати нашу державу?» — сказав він.

«Декларація — це не покарання. Це право людей знати, хто їх захищає, — вів далі Железняк. — Нічого страшного не сталося від того, що відкрили декларації для народних депутатів. І точно нічого не станеться страшного для тих есбеушників, які сидять у тилу, кришують колцентри і криптовалюти».

Фото: LB.ua Виступ Ярослава Железняка у ВРУ

Верховна Рада підтримала законопроєкт за основу. Тепер документ готуватимуть до другого читання; строк подання поправок скоротили з двох тижнів до одного. Члени антикорупційного комітету обіцяють, що не допустять скорочення переліку декларантів, схваленого в першому читанні.

Водночас впливовий співрозмовник LB.ua у Верховній Раді припустив, що у фінальній версії закону все ж врахують правки, аби інформація про спецслужбовців не була доступна ворогу. «Нам би точно не хотілося, аби агресор у відкритому доступі мав інформацію про проживання та особисті дані працівників служби», — пояснив співрозмовник.