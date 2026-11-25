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Уночі Росія завдала ударів по Білоцерківському району Київської області.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, а також в.о. мера Білої Церкви Володимир Вовкотруб.

Унаслідок влучань виникли пожежі на території підприємства та гіпермаркету "Епіцентр". Пошкоджено "Нову пошту" та інші об'єкти цивільного бізнесу. Також загорілися два вантажні автомобілі.

На жаль, одна людина загинула — її особу встановлюють.

Наразі рятувальники ліквідували всі осередки займання. Тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій.