Минулої доби ворог здійснив 79 ударів по 20 населеним пунктам Сумської області, повідомили у Національній поліції.

Двоє людей загинуло, троє поранено.

Ворог застосував по Сумщині керовані авіабомби, артилерію, міномети та ударні БПЛА різних типів.

Детальніше про обстріли

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У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого FPV-дрону в автомобіль загинув 76-річний чоловік, поранено 38-річного чоловіка.

Пошкоджений легковий автомобіль. Також внаслідок атаки ворожими безпілотниками пошкоджено котеджний будинок.

Окрім того, у лікарні помер 69-річний чоловік, який отримав поранення і травми 23 листопада внаслідок удару ворожого дрону в Середино-Будській громаді. Крім того, до медичного закладу звернулися жінки віком 60 та 68 років, які були травмовані в той день також внаслідок ударів ворожих дронів.

У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожих безпілотників пошкоджено 2 приватні житлові будинки, господарчу споруду, інфраструктурний об’єкт, ЛЕП.

Унаслідок ударів ворожих БпЛА пошкоджені будівлі складських приміщень та автомобілі у Тростянецькій, Охтирській та Кролевецькій громадах.