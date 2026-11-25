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Російський безпілотник атакував маршрутний автобус у Чугуївському районі Харківської області. В результаті одна людина загинула і ще семеро постраждали.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог поцілив дроном по маршрутному автобусу на трасі біля с. Федорівка Чугуївського району. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула. Ще семеро людей - постраждали", - написав він у Telegram.

Наразі медики надають пораненим необхідну допомогу.

Як повідомлялося, протягом минулої доби на Харківщині від атак РФ постраждала 21 людина. Ворог запустив по області ракети, дрони і РСЗВ.