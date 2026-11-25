Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині двоє людей отримали поранення, повідомили у Національній поліції.

Ворог обстрілював населені пункти Херсонського та Бериславського районів із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів безпілотників різних типів, зокрема, типу “Shahed/Гербера”.

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Минулої доби від підступних атак противника потерпали Херсон, Антонівка, Велетенське, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Янтарне, Софіївка, Кізомис, Садове, Білозерка, Новодмитрівка, Чарівне, Нововоронцовка, Козацьке, Веселе.

Ворожі обстріли пошкодили багатоквартирний та приватний будинки, СТО, автомобіль.

З артилерії війська Росії обстріляли Центральний район Херсона, зазнав пошкоджень багатоквартирний будинок. Під артобстрілом перебував і Корабельний район міста, там пошкоджено приватний будинок та СТО.

У Чарівному унаслідок атаки FPV-дроном пошкоджено автомобіль.

З реактивних систем залпового вогню російські війська били по Станіславу.

Крім цього, по медичну допомогу звернулися 46-річний працівник ДСНС з Херсона та 56-річна жителька Новорайська, які днями раніше постраждали внаслідок ворожих обстрілів. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес.