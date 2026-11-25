У Хмельницькому затримали ймовірного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який, за даними слідства, хотів убити командира одного з найбільших засекречених підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Як з’ясувало розслідування, фігурант заклав вибухівку у «власний» кросовер та припаркував його біля під’їзду багатоповерхівки, де проживав український спецпризначенець. У дверцятах авто знаходилася саморобна бомба на основі пів кілограма пластиду з металевими кульками діаметром 10 мм, роликами з підшипників та свинцевими елементами. За інструкцією російської спецслужби агент мав активувати вибухівку із засідки у момент, коли офіцер проходитиме повз авто", - йдеться в повідомленні.

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Поруч із під’їздом стояло ще одне авто, в якому зловмисник встановив відеореєстратор із функцією віддаленого доступу для ГРУ, щоб зафіксувати момент підриву.

Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали кілера "на гарячому" за декілька метрів від місця запланованого вибуху, коли він збирався натиснути кнопку дистанційного управління саморобної бомби.

За матеріалами справи, підготовкою замаху займався завербований росіянами колишній контрактник із Харкова, який у 2024 році звільнився зі служби за станом здоров’я. Після вербування він отримав "тестове завдання" - розвідати розташування запасних командних пунктів та місця паркування авто Сил оборони. Потім росіяни "відрядили" його до Хмельницького для здійснення замаху на командира підрозділу ССО.

Фото: СБУ

У разі вбивства українського воїна кілеру обіцяли "невідкладну евакуацію" до Росії через треті країни з оформленням громадянства РФ.

Під час обшуків у затриманого виявили смартфон з анонімними чатами, які він періодично змінював для законспірованих контактів із гру РФ. Слідчі повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі.