Громадянам США, які перебувають в Україні, рекомендують увімкнути сповіщення "Повітряна тривога" і знати розташування найближчого укриття.

Посольство США в Україні опублікувало попередження для своїх громадян та закликало їх не їхати в Україну через російські атаки.

Відповідну заяву оприлюднили на сайті посольства 24 листопада.

"Російські ракетні атаки та удари безпілотників продовжують загрожувати всім регіонам України. Обстріли можуть статися в будь-який момент - з мінімальним попередженням або взагалі без нього", - йдеться в повідомленні.

Громадянам США, які перебувають в Україні, рекомендують увімкнути сповіщення в застосунку "Повітряна тривога", а також знати розташування найближчого укриття та дотримуватися обмежень, запроваджених у зв’язку з воєнним станом.

Також зазначається, що чоловікам віком від 23 до 60 років, які мають українське громадянство, "може бути заборонено виїжджати з країни, у тому числі - чоловікам із подвійним громадянством".