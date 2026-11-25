Посольство США в Україні опублікувало попередження для своїх громадян та закликало їх не їхати в Україну через російські атаки.
Відповідну заяву оприлюднили на сайті посольства 24 листопада.
"Російські ракетні атаки та удари безпілотників продовжують загрожувати всім регіонам України. Обстріли можуть статися в будь-який момент - з мінімальним попередженням або взагалі без нього", - йдеться в повідомленні.
Громадянам США, які перебувають в Україні, рекомендують увімкнути сповіщення в застосунку "Повітряна тривога", а також знати розташування найближчого укриття та дотримуватися обмежень, запроваджених у зв’язку з воєнним станом.
Також зазначається, що чоловікам віком від 23 до 60 років, які мають українське громадянство, "може бути заборонено виїжджати з країни, у тому числі - чоловікам із подвійним громадянством".
- Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що спецпредставники Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прагнуть укласти мирну угоду у російсько-українській війні до січня. Президент США посміявся з його слів і сказав, що "не прив'язаний ні до яких термінів".