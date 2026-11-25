Двом птахам офіційно гарантували, що вони не стануть святковою вечерею.

Президент США Дональд Трамп на галявині Білого дому у Вашингтоні оголосив про офіційне помилування двох індичок.

Як пише BBC, традиційно глава держави своїм президентським указом звільнив двох птахів від долі більшості їхніх "колег" - стати головною стравою на святковій вечері до Дня подяки, який американці відзначатимуть цього четверга.

Індиків, яких помилував Трамп, звати Свобода (Freedom) та Пір'я (Feathers). Їх обрали представники Національної федерації індичок - реальної організації, що займається справами птахівництва. Президент зачитав характеристики птахів - вагу, розміри, розмах крил - після чого надав їм "повне та всеосяжне помилування". Доживати віку індики будуть на фермі у Техасі.

Традиція "помилування індиків" до Дня подяки існує у США з 1947 року, але щорічною церемонією вона стала тільки у 1989-ому, за президентства Джорджа Буша-старшого.