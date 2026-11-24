За даними української розвідки, за перші дев’ять місяців 2026 року Росія завербувала 530 зімбабвійців.

Південно-Африканська Республіка посилює протидію вербуванню громадян африканських країн до російської армії для участі у війні проти України. Одним із перших таких випадків стало засудження громадянина Зімбабве, якого затримали під час спроби вирушити до Росії. Про це пише Bloomberg.

Йдеться про 24-річного Тафадзву Веслі Сітхоле, студента третього курсу Африканського університету в Зімбабве. Він визнав, що порушив законодавство ПАР, яке забороняє громадянам країни воювати на боці іноземної армії або допомагати їй. Суд призначив йому п’ять років умовного ув’язнення та зобов’язав повернутися до Зімбабве.

Чоловіка затримали 8 листопада в головному аеропорту Йоганнесбурга. За даними прокуратури, він подав онлайн-заявку на вступ до російської армії. Після цього з ним зв’язалася жінка на ім’я Альбіна, яка організувала його поїздку до Росії.

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Сітхоле був одним із дев’ятьох громадян Зімбабве, затриманих у Йоганнесбурзі. Усі вони планували вирушити до Росії. Решта затриманих домовляються про визнання вини або домагаються звільнення під заставу.

Вербувальники приваблюють африканців обіцянками високих зарплат і значних виплат за підписання військових контрактів.

За даними української розвідки, за перші дев’ять місяців 2026 року Росія завербувала 530 громадян Зімбабве. Для порівняння, за весь 2025 рік до російської армії залучили 30 громадян цієї країни.

За інформацією Bloomberg, Росія активізувала вербування в Зімбабве на тлі посилення протидії такій практиці в інших африканських державах.

ПАР уже попереджала своїх громадян про небезпеку подібних пропозицій і затримала ймовірного вербувальника. Тепер влада країни прагне не допустити використання Йоганнесбурга як транзитного пункту для іноземців, які прямують до Росії.

"Республіка не повинна ставати центром вербування, логістичною базою чи транзитним коридором для осіб, які прагнуть брати участь в іноземних збройних конфліктах", – зазначено в угоді про визнання вини, затвердженій судом.

У МЗС України наголошують, що протидія вербуванню є спільним інтересом України та африканських держав. Директорка Департаменту Африки та регіональних африканських організацій Любов Абравітова раніше подякувала Кенії, ПАР, Гані та іншим країнам за затримання вербувальників і покарання за найманство.

За даними Bloomberg, на боці Росії загинули щонайменше 460 громадян африканських країн, серед них 21 зімбабвієць.

Росія шукає новобранців за кордоном на тлі значних втрат у війні проти України. За оцінкою, наведеною у матеріалі, кількість загиблих російських військових становить щонайменше 470 тисяч осіб.