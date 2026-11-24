Вартість Brent піднялася до $89,82 за барель, а американської WTI – до $80,59.

Світові ціни на нафту знову зросли після повідомлень про нові атаки на судна в Ормузькій протоці. Однак потенційне збільшення пропозиції нафти на світовому ринку обмежило зростання котирувань.

Про це повідомляє Reuters.

24 листопада ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 45 центів, або 0,5%, – до $89,82 за барель. Американська нафта WTI зросла на 42 центи, або 0,52%, – до $80,59 за барель.

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Напередодні, у понеділок, три судна зазнали ударів снарядами під час руху на схід через Ормузьку протоку. Про це повідомило Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO). Усі три судна продовжили рух, а члени екіпажів не постраждали.

Аналітики зазначають, що очікування надлишкової пропозиції нафти продовжують стримувати відновлення цін. Подальша динаміка залежатиме, зокрема, від того, чи вплинуть нові атаки на фактичні постачання сировини.

Водночас на ринку з'являються й сигнали про збільшення пропозиції. Зокрема, у Лівії відновили роботу нафтопроводу Шарара після тимчасового перекриття невідомим угрупованням.

За оцінками Deutsche Bank, світові запаси рідких вуглеводнів у жовтні зросли, що свідчить про надлишок пропозиції приблизно на 1,7 млн барелів на добу.

Додатково на ринок впливають постачання російської нафти до Китаю та Індії. За даними Reuters, обидві країни можуть цього року досягти рекордних обсягів імпорту російської сировини. Цьому сприяють тимчасові винятки США із санкцій щодо російської нафти, які розширили можливості для її закупівлі.

Після атак на судна поблизу Ормузької протоки світовий ринок не зіткнувся з дефіцитом сирої нафти. За даними Bloomberg, Саудівська Аравія, Ірак і Кувейт наростили видобуток, а постачання з Перської затоки майже повернулися до довоєнного рівня завдяки альтернативним маршрутам і перевалці нафти між танкерами поза протокою. Водночас видобуток збільшився у США, Бразилії та Гаяні.