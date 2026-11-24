Адміністрація президента США Дональда Трампа планує представити нові пропозиції щодо підвищення мит для Євросоюзу, Китаю, Мексики, Японії і ще 12 торговельних партнерів.

Цей крок має допомогти відновити глобальні тарифи президента, які Верховний суд США скасував у лютому, повідомляє Politico.

Торговий представник США Джеймісон Грір має оголосити про нові мита у звіті щодо надлишкових виробничих потужностей у цих країнах. Це розслідування його відомство розпочало у березні на підставі статті 301 Закону про торгівлю 1974 року, яка дозволяє запроваджувати тарифи у відповідь на нечесні торговельні практики.

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Нові мита враховуватимуть граничні ставки, про які країни домовилися з адміністрацією Трампа протягом останнього року в обмін на торговельні поступки та масштабні інвестиції в американську промисловість. Наприклад, загальна ставка для Китаю не перевищить 20%, а для ЄС залишиться нижчою за 15-відсоткову межу, яку Трамп узгодив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Шотландії торік.

Країни, яких стосуються ці заходи, ще зможуть висловити свою позицію під час слухань, громадських обговорень і закритих переговорів перед остаточним затвердженням тарифів. Очікується, що нові мита матимуть низку винятків, а в майбутньому їх зможуть знизити, якщо країни вживуть заходів для скорочення надлишкового виробництва. Однак сама погроза нових мит ризикує розлютити іноземних союзників, які вже незадоволені політикою Трампа.

У березневій заяві офіс Гріра зазначав, що такі країни, як Китай, агресивно нарощують виробництво у стратегічних секторах понад ринковий попит і разом із партнерами на кшталт ЄС підтримують глобальний профіцит товарів.

Підвищення мит може ускладнити відносини США з найбільшими економіками на тлі крихкого торгового перемир'я з Китаєм, термін якого спливає в січні, а також перед зустріччю Трампа й лідера КНР Сі Цзіньпіна на саміті G20 наступного місяця. Крім того, це відбувається під час напружених переговорів із Мексикою щодо продовження тристоронньої торговельної угоди США, Мексики та Канади.

Як і попередні тарифні рішення Трампа після поразки у Верховному суді, нові мита, ймовірно, оскаржать у суді. Наразі законність тарифів, запроваджених через примусову працю, уже розглядає Суд США з питань міжнародної торгівлі.