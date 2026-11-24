Країна завершить цей рік з дефіцитом у 5,1 млрд євро, а 2027 рік – з дефіцитом у 12 млрд євро.

Єврокомісія пригрозила Іспанії розслідуванням, яке планують почати навесні наступного року, через надмірний державний борг та перевитрати.

За даними Єврокомісії, країна ризикує суттєво не виконати фіскальні рекомендації на 2026 та 2027 роки, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RTVE.

ЄК закликала владу країни змінити бюджетну політику. За оцінкою Брюсселя, Іспанія завершить цей рік з дефіцитом у 5,1 млрд євро, а 2027 рік – з дефіцитом у 12 млрд євро.

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Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс пояснив, що якщо офіційні дані наступної весни підтвердять ці оцінки, Єврокомісія підготує звіт і оцінить дотримання критерію боргу. Це може відкрити процедуру надмірного дефіциту.

Ця стаття дозволяє Раді ЄС винести попередження та вимагати заходів у визначений термін, якщо держава не виконує рекомендацій щодо скорочення надмірного дефіциту. Крім того, кваліфікована більшість може призупинити окремі права країни за договорами, зокрема право голосу в Раді.

Наступного року ризик порушити фіскальні правила мають ще сім держав: Словенія, Нідерланди, Литва, Люксембург і Мальта, а також Німеччина і Чехія. Проте дві останні країни не перейдуть меж, які запускають розслідування. Цього року серед них порушити правила ризикують лише Іспанія і Словенія.

Щоб уникнути розслідування, обидві держави мають закласти потрібні кроки у свої бюджети на 2027 рік.