Унаслідок удару по одній із веж у головному діловому районі столиці Саудівської Аравії постраждали громадяни чотирьох країн.

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Єменське угруповання хуситів атакувало одну з веж у фінансовому районі імені короля Абдалли в Ер-Ріяді. Унаслідок удару поранення дістали 11 людей.

Про це повідомила державна інформаційна агенція Саудівської Аравії SPA, пише Bloomberg.

Серед постраждалих – двоє громадян Саудівської Аравії, двоє індійців, троє непальців і четверо єгиптян.

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Це перший випадок, коли влада повідомила про постраждалих унаслідок атак на цей район. Менш ніж тиждень тому хусити вже пошкодили розташовану там штаб-квартиру Суверенного фонду добробуту Саудівської Аравії (PIF).

Фінансовий район імені короля Абдалли є одним із головних ділових центрів Ер-Ріяда. Там розташовані офіси Saudi Aramco, Brookfield та Goldman Sachs, а також штаб-квартира PIF.

За даними Bloomberg, через попередні атаки на столицю, зокрема на головний аеропорт, компанії в районі перевели працівників на дистанційну роботу.

Хусити майже щодня запускають ракети та безпілотники по містах і об'єктах інфраструктури Саудівської Аравії, зокрема нафтових підприємствах.

Міністр фінансів країни Мохаммед Аль-Джадаан заявив, що Саудівська Аравія здатна витримати тривалий конфлікт і не дозволить тиснути на себе за допомогою ракетних ударів по цивільних об'єктах.