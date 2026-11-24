Єменське угруповання хуситів атакувало одну з веж у фінансовому районі імені короля Абдалли в Ер-Ріяді. Унаслідок удару поранення дістали 11 людей.
Про це повідомила державна інформаційна агенція Саудівської Аравії SPA, пише Bloomberg.
Серед постраждалих – двоє громадян Саудівської Аравії, двоє індійців, троє непальців і четверо єгиптян.
Це перший випадок, коли влада повідомила про постраждалих унаслідок атак на цей район. Менш ніж тиждень тому хусити вже пошкодили розташовану там штаб-квартиру Суверенного фонду добробуту Саудівської Аравії (PIF).
Фінансовий район імені короля Абдалли є одним із головних ділових центрів Ер-Ріяда. Там розташовані офіси Saudi Aramco, Brookfield та Goldman Sachs, а також штаб-квартира PIF.
За даними Bloomberg, через попередні атаки на столицю, зокрема на головний аеропорт, компанії в районі перевели працівників на дистанційну роботу.
Хусити майже щодня запускають ракети та безпілотники по містах і об'єктах інфраструктури Саудівської Аравії, зокрема нафтових підприємствах.
Міністр фінансів країни Мохаммед Аль-Джадаан заявив, що Саудівська Аравія здатна витримати тривалий конфлікт і не дозволить тиснути на себе за допомогою ракетних ударів по цивільних об'єктах.
- 21 листопада єменські хусити атакували балістичними ракетами електростанцію "Аш-Шукайк" та порт Джизан у Саудівській Аравії. У місті стався блекаут.