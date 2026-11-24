Із вересня 2023-го по вересень 2026 року в Малі загинули 349 російських військових, а в інших країнах Африки зафіксували ще десятки смертей.

Свідоцтва про смерть громадян РФ, які зберігалися у російському статистичному відомстві, здобули хакерські групи Cyber Partisans та Silent Crow, передає The Guardian із посиланням на витік документів Росстату.

Більшість загиблих вдалося пов'язати з відомими боями проти повстанців. За словами двох західних посадовців, реальна кількість втрат виявилася вищою за попередні оцінки і становить понад 10% усього російського контингенту в країні.

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Однією з наймасштабніших поразок став раптовий напад на місто Кідаль на півночі Малі 25 квітня цього року. Повстанці з пов'язаного з «Аль-Каїдою» угруповання JNIM і Фронту визволення Азаваду (FLA) атакували позиції росіян і малійських військових за допомогою дронів та автомобілів зі смертниками. За даними Росстату, того дня в країні загинули 43 росіянина — у самому Кідалі, сусідньому Агельхоку, столиці Бамако, а також у місті Гао, де повстанці збили російський військовий гелікоптер. Вже наступного ранку росіяни залишили Кідаль, який утримували з листопада 2023 року як символ свого впливу в регіоні, і змогли відбити його лише 6 жовтня після повітряно-наземної кампанії.

Найбільш важким днем для російських сил в Африці від початку їхньої появи на континенті у 2017 році стало 27 липня 2024 року. Під час боїв із туарезькими сепаратистами біля кордону з Алжиром поблизу Тінзауатена тоді загинули 70 росіян.

На збільшення втрат РФ у Сахелі могла вплинути і підтримка України, яка, за даними джерел видання та повідомленнями CNN, направила до Малі близько 15 фахівців для допомоги місцевим повстанцям у боротьбі проти російських військ. Крім того, статистика Росстату може бути неповною через затримки з реєстрацією: у документах немає жодної згадки про загиблих у березні 2026 року, хоча тоді повідомляли про ліквідацію щонайменше трьох бійців у засідці біля Нампали.

Витік також розкрив втрати Росії в інших африканських державах. У Центральноафриканській Республіці, де найманці охороняють президента Фостена-Арканжа Туадеру, зафіксували 30 смертей. Частина задокументованих випадків у Лівії пов'язана з катастрофою гелікоптера на авіабазі Маатен-ас-Сарра у лютому цього року, а в Нігері російський боєць помер через два дні після січневого нападу бойовиків «Ісламської держави» на аеропорт Ніамея.

Російські найманці з групи «Вагнер» прибули до Малі наприкінці 2021 року після військового перевороту та виведення французьких військ. У червні 2025 року, після невдалого заколоту Євгена Пригожина, операції в країні перейшли до підконтрольного російській військовій розвідці «Африканського корпусу», чисельність якого британська розвідка оцінювала приблизно у 2000 осіб. За даними американської організації Conflict Insights Group, останнім часом корпус різко збільшив використання ударних безпілотників, зокрема дронів-камікадзе «Ланцет», але через жертви серед цивільного населення жителі дедалі активніше підтримують повстанців.