Цілі кампанії – підірвати підтримку України і європейських санкцій проти Росії.

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Проросійські активісти поширюють фейкові новини і відеоролики перед достроковими виборами в Іспанії, які відбудуться 29 листопада.

Зловмисники видають себе за авторитетні медіа, щоб підірвати підтримку України та європейських санкцій проти Росії, пише Euronews.

Дезінформаційна кампанія «Матрьошка», яку також називають «Операція Overload», діє щонайменше з 2023 року, свідчать дані французького органу нагляду за зовнішнім цифровим втручанням VIGINUM.

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Її основна тактика полягає у копіюванні візуального стилю відомих новинних видань та дослідницьких організацій для поширення фейків під виглядом достовірної інформації. Крім того, організатори завалюють журналістів і фактчекерів великою кількістю неправдивих заяв, щоб перевантажити їхні ресурси.

Пропагандисти намагаються використати політичну нестабільність в Іспанії, де уряд останнім часом зіткнувся із залізничними катастрофами, корупційними скандалами та міграційною кризою. На цьому тлі в опитуваннях лідирує консервативна Народна партія, а антиміграційна та євроскептична партія Vox посідає третє місце і відбирає голоси у соціалістів.

Через інформаційні вкиди мережа прагне дестабілізувати країну, послабити Європу і просунути наративи політиків, які прихильно ставляться до Москви або обіцяють скоротити допомогу Києву.

Головним об'єктом атак «Матрьошки» стала економіка. Експерти кажуть, що таким чином зловмисники намагаються створити враження, ніби ситуація в іспанській економіці критична і потребує радикальних рішень. На його думку, саме ця тема раніше вплинула на поразку президента США Дональда Трампа на проміжних виборах.

Водночас у Європі зростає занепокоєння через активне використання штучного інтелекту в політиці — зокрема через фейкові відео за участю дружини прем'єр-міністра Іспанії та передвиборчий ШІ-ролик із прем'єр-міністром Греції.