Міністр війни США не підписує дозвіл на постачання ракет, що критично необхідні для захисту українців.

Україна отримала багато словесних підтверджень готовності США надати Україні ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot, але далі слів справа не просунулася. Раніше підтвердження отримувала Німеччина, але й вона досі не може розпочати виробництво.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив 24 листопада на брифінгу в Закарпатській області з нагоди візиту угорського прем'єра. Він назвав питання ліцензій дуже гострим питанням для України.

«Що стосується передачі результатів програми PURL. На сьогодні ми говоримо про протиповітряну оборону. Перше: хочу подякувати, бо там є пакет ракет для F-16, а також для систем протиповітряної оборони NASAMS. І F-16, і NASAMS працюють у нас як ППО», – сказав президент.

За його словами, це дуже серйозний пакет ракет, який вже підписаний.

«Що стосується ракет для антибалістичних систем протиповітряної оборони Patriot. Цей лист знаходиться в Сполучених Штатах. І там, брехати не буду про 60, але точно є один договір на 48 ракет. На жаль, Геґсет поки що не підписав. Це залежить виключно від нього», – сказав український президент.