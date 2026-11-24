До України привезли генератори та гуманітарну допомогу від Угорщини на 100 млн форинтів, також Мадяр оголосив про виділення 1 млрд на ремонт Берегівської лікарні.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Угорський прем'єр Петер Мадяр засудив російську агресію проти України та розповів про привезену про допомогу від Угорщини, необхідні після безперервних ворожих обстрілів.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з українським президентом в Береговому.

"Угорщина знає хто агресор і засуджує жорстоку агресію проти України. Україна має право і обов'язок, щоб зберегти суверенітет і єдність", - зазначив Мадяр.

Реклама

Від початку війни Угорщина надала Україні різносторонню допомогу на більш ніж 100 мільярдів форинтів. Під час сьогоднішнього візиту Мадяр оголосив про виділення 1 мільярда на ремонт "Берегівської лікарні імені Бертолона Ліннера".

Також в Україну привезли генератори, медичну допомогу, мобільні шелтери на більше ніж 100 млн форинтів.

Мадяр також заявив, що Угорщина хоче при можливості пришвидшити зобов'язання, що взяла на себе Україна, зокрема щодо національних символів та їх використання.

"В ЄС абсолютно нормально, що нацменшини можуть використовувати свої національні символи", - зазначив Мадяр.

Україна та Угорщина погодили десятипунктовий пакет щодо прав нацменшин. Мадяр подякував українському парламенту за визнання депортацій угорців на примусові роботи злочином.

"Я радий, що ми почали розмовляти на європейському рівні", - додав угорський прем'єр.

Сторони обговорили енергетичну співпрацю, зокрема постачання вугілля та дизелю, а також співпрацю компаній України, Угорщини та Польщі, зокрема MOL і Orlen.

Міністри в сфері енергетики і аграрного сектору України та Угорщини будуть регулярно зустрічатися і працювати спільно над досягненням домовленостей.