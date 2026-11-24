Угорщина продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу й енергетичну підтримку. Країна хоче сама обирати, які напрямки фінансуватиме.

Про це прем'єр Петер Мадяр повідомив на брифінгу 24 листопада під час першого візиту до України. Він сказав, що в спадок від попереднього уряду країна отримала дефіцит бюджету, тож її власний фінансовий стан не найкращий.

Країна не може погоджуватися з тим, аби семирічні плани для Угорщини пов'язували з фінансуванням України.

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«Ми бачимо, що Україна потребує великого фінансування, щоб могти обороняти життя. Звісно, така ситуація стримує розвиток економіки», – сказав він.

Євросоюз готує ще 45 млрд євро допомоги Україні, але Угорщина натомість допомагатиме енергетичними, інфраструктурними засобами та мобільними укриттями.

Стосовно того, чи підтримає Будапешт відкриття двох фінальних кластерів, Мадяр сказав, що країна від початку пов'язувала підтримку відкриття кластерів з тим, аби Україна виконала її вимоги стосовно національних меншин. Україна свою обіцянку виконала.

«Ми на самому початку дали сигнал, що поки немає домовленості про національні меншини, до тих пір ми не можемо відкривати кластери про демократії. А оскільки ми змогли домовитися, і Рада підтримала, і президент підписав, це підтвердило нашу довіру. І це означає, що інші члени ЄС також відкривають наступні кластери», – сказав він.

Якщо Україна діятиме так, аби це підходило для Угорщини і ЄС загалом, то Будапешт підтримуватиме її шлях до ЄС. Мадяр додав, що не існує пришвидшеного вступу до Євросоюзу, і що в Угорщини євроінтеграція зайняла 13 років.