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В Туреччині розбився військовий гелікоптер: загинули п'ятеро турецьких солдатів.

Про це пише Reuters.

Інцидент стався 24 листопада в центральній провінції Туреччини Ескішехір.

В Міністерство оборони країни заявили, що гелікоптер типу AS-532 виконував навчальний політ.

Що стало причиною катастрофи поки не повідомляють.

Це вже друга за місяць авіакатастрофа з військовим гелікоптером в Туреччині.