В Туреччині розбився військовий гелікоптер: загинули п'ятеро турецьких солдатів.
Про це пише Reuters.
Інцидент стався 24 листопада в центральній провінції Туреччини Ескішехір.
В Міністерство оборони країни заявили, що гелікоптер типу AS-532 виконував навчальний політ.
Що стало причиною катастрофи поки не повідомляють.
Це вже друга за місяць авіакатастрофа з військовим гелікоптером в Туреччині.
- 12 листопада в Туреччині розбився військовий гелікоптер S-70. Унаслідок аварії загинули четверо військовослужбовців, які перебували на борту.