Спадкоємець британського престолу принц Вільям після своєї коронації має намір заборонити використовувати королівські титули тим членам монаршої родини, які відмовляться від своїх обов'язків.

Як пише Daily Mail, ініціатива принца Уелльського спрямована проти його брата Гаррі, який у 2020 році відокремився від королівської родини і переїхав жити до Сполучених Штатів з дружиною Меган Маркл.

Молодший син Чарльза ІІІ і Діани Спенсер відмовився від використання титулу Його Королівської Високості, але офіційно залишився принцем та герцогом Сассекським. Реформа монархії, яку готує Вільям, фактично заборонить використовувати звання принца та принцеси і самому Гаррі, і його дітям Арчі та Лілібет.

Між Вільямом та Гаррі триває конфлікт, спричинений публікацією автобіографії молодшого брата під назвою "Запасний". У книзі він підкреслює негативні моменти у ставленні королівської родини до нього та Меган Маркл.