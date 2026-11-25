Дональд Трамп розсміявся у відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського про прагнення американських посланців укласти угоду про завершення війни Росії проти України до січня.

Про це повідомляє New York Post.

Журналісти запитали Трампа про слова Зеленського щодо бажання досягти домовленостей. У відповідь той засміявся і перепитав: "Хто це сказав?... Що він хоче, щоб я зробив?".

Президент США заявив, що "не встановлював для себе жодних термінів". Водночас він заявив, що "хотів би врегулювати конфлікт якомога швидше".

"У мене немає жорстких термінів. Просто хотілося б, щоб це закінчилося. Розумієте, це нас не стосується. Я б із задоволенням завершив це сьогодні, але для танго потрібні двоє. Тож подивимося, що буде. Іноді здається, що Путін готовий, а Зеленський — ні. Іноді Зеленський дуже хотів би це завершити, а Путін - не готовий. Залежить від дня", - сказав Трамп.

Контекст

Президент України в інтерв’ю Bloomberg розповів, що посланці Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф наполягають на якнайшвидшій мирній угоді – бажано до січня. Зеленський також заявив, що може звернутись до Конгресу США, якщо Трамп не переконає Путіна завершити війну.