З початку 90-их років минулого століття у "синіх" ще не було настільки багато портфелів.

У вівторок, 24 листопада, у штаті Теннессі оголосили результати виборів до Палати представників на одному з округів, де перемогла демократка Вікторія Бродерік. Вона стала 259-тою депутаткою від своєї партії у новому скликанні.

Як пише Associated Press, таким чином Демократична партія офіційно отримала найбільш широке представництво у Конгресі з 90-их років минулого століття. У 1992 році, коли президентом вперше було обрано Білла Клінтона, результат "синіх" склав 258 місць. У 2008-ому, паралельно з перемогою Барака Обами, демократи взяли 257 портфелів.

Порівняно з попереднім скликанням, демократи отримали 45 нових мандатів, що на 5 більше, ніж вони змогли забрати в опонентів на проміжних виборах 2018 року, коли президентом також був Дональд Трамп. Партія президента справді зазвичай програє голосування через два роки після його обрання, але у випадку Трампа ці дві поразки - одні з найбільш розгромних в історії країни.

Ще три нових конгресмени мають визначитися у штатах Міннесота і Луїзіана, де правила виборів передбачають проведення другого туру. У Сенаті більшість демократів складатиме 56 місць.