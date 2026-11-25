В Ізраїлі партія “Яшар” на чолі з колишнім начальником Генштабу Гаді Айзенкотом погодилася підписати коаліційну угоду з правою опозиційною партією, повідомляє Reuters.

У політичній силі зазначили, що вчора Айзенкот зустрівся з Авігдором Ліберманом, лідером партії “Наш дім – Ізраїль”, після чого сторони досягли домовленості. Це перший подібний союз після виборів.

10 листопада відбулася присяга ізраїльського парламенту, проте новий уряд сформовано не було. На парламентських виборах 27 жовтня прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу втратив більшість, інші ж партії також не отримали переваги.

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Президент Іцхак Герцог доручив Айзенкоту сформувати уряд, тоді як Нетаньягу продовжує виконувати обов’язки прем’єр-міністра.

Альянс правої партії Нетаньягу “Лікуд” із ультраправими та ультраортодоксальними партіями показав кращий результат, ніж очікувалося, проте все одно не здобув більшості. Наразі цей блок має 53 зі 120 місць у Кнесеті.

Правоцентристська партія Айзенкота “Яшар” разом із партнерами по різнорідній коаліції – зокрема Ліберманом – контролюють лише 48 місць. Однак вони мають потенційних союзників серед партій, що представляють арабську меншину Ізраїлю. Ці партії мають 19 місць і, як і Айзенкот, рішуче виступають проти Нетаньягу.

Угода між Айзенкотом, чия партія здобула 21 місце в парламенті, та Ліберманом, чия партія отримала 7 місць, стала певною несподіванкою. Адже Ліберман відкрито заявляв, що виступає проти формування уряду за підтримки арабських партій, а також проти створення уряду національної єдності разом із Нетаньягу.

Ліберман також зазначав, що його головна мета – усунути Нетаньягу від влади.