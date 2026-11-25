В Ізраїлі партія “Яшар” на чолі з колишнім начальником Генштабу Гаді Айзенкотом погодилася підписати коаліційну угоду з правою опозиційною партією, повідомляє Reuters.
У політичній силі зазначили, що вчора Айзенкот зустрівся з Авігдором Ліберманом, лідером партії “Наш дім – Ізраїль”, після чого сторони досягли домовленості. Це перший подібний союз після виборів.
10 листопада відбулася присяга ізраїльського парламенту, проте новий уряд сформовано не було. На парламентських виборах 27 жовтня прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу втратив більшість, інші ж партії також не отримали переваги.
Президент Іцхак Герцог доручив Айзенкоту сформувати уряд, тоді як Нетаньягу продовжує виконувати обов’язки прем’єр-міністра.
Альянс правої партії Нетаньягу “Лікуд” із ультраправими та ультраортодоксальними партіями показав кращий результат, ніж очікувалося, проте все одно не здобув більшості. Наразі цей блок має 53 зі 120 місць у Кнесеті.
Правоцентристська партія Айзенкота “Яшар” разом із партнерами по різнорідній коаліції – зокрема Ліберманом – контролюють лише 48 місць. Однак вони мають потенційних союзників серед партій, що представляють арабську меншину Ізраїлю. Ці партії мають 19 місць і, як і Айзенкот, рішуче виступають проти Нетаньягу.
Угода між Айзенкотом, чия партія здобула 21 місце в парламенті, та Ліберманом, чия партія отримала 7 місць, стала певною несподіванкою. Адже Ліберман відкрито заявляв, що виступає проти формування уряду за підтримки арабських партій, а також проти створення уряду національної єдності разом із Нетаньягу.
Ліберман також зазначав, що його головна мета – усунути Нетаньягу від влади.
- Айзенкот має час до 6 грудня, щоб сформувати уряд у межах наданого йому 28-денного мандата. Він також може попросити про його продовження на 14 днів. Якщо йому це не вдасться, можливість сформувати уряд отримає Нетаньягу. У разі невдачі усіх сторін, наступного року відбудуться нові вибори.