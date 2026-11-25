Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що людські жертви внаслідок інциденту, спровокованого Росією на території держави-члена НАТО, могли б стати "червоною лінією" для Альянсу.
Про це він сказав в ефірі CNN, повідомила канцелярія президента Латвії.
Рінкевичс прокоментував посилення російських атак і провокацій у Європі, зокрема появи безпілотників у Німеччині та ракет, що залітають у повітряний простір країн НАТО.
За словами президента, нинішня ситуація для Альянсу й Європи суперечлива: кількість гібридних атак зростає, але Росія не переходить до повномасштабного, конвенційного нападу, який міг би стати підставою для застосування статті 5 статуту НАТО.
Рінкевичс назвав це особливістю гібридної війни. Москва випробовує межі дозволеного, а потім зупиняється в останній момент або навіть відступає. НАТО та Європейський Союз, додав він, досі обговорюють, як найкраще відповідати на такі дії.
"Ми досі шукаємо оптимальну відповідь на такі дії; це питання, яке ми обговорюємо майже щотижня – як у НАТо, так і в ЄС", – додав він.
- Напередодні Рінкевичс зазначив, що важає, що перелом у війні Росії проти України може настати навесні або влітку 2027 року. До цього Україна має пройти складну зиму й вистояти у військовому та економічному сенсі. Рінкевичс пов’язує можливі зміни з погіршенням стану російської економіки та посиленням міжнародного тиску на Москву.
- Водночас латвійський президент сумнівається, що Росія справді прагне завершити війну: нові переговори про припинення вогню можуть бути для неї способом відволікти увагу й продовжити вторгнення.