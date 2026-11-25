Загибель людей унаслідок спровокованого Росією інциденту на території країни Альянсу може стати межею, після якої НАТО доведеться реагувати, вважає президент Латвії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що людські жертви внаслідок інциденту, спровокованого Росією на території держави-члена НАТО, могли б стати "червоною лінією" для Альянсу.

Про це він сказав в ефірі CNN, повідомила канцелярія президента Латвії.

Рінкевичс прокоментував посилення російських атак і провокацій у Європі, зокрема появи безпілотників у Німеччині та ракет, що залітають у повітряний простір країн НАТО.

За словами президента, нинішня ситуація для Альянсу й Європи суперечлива: кількість гібридних атак зростає, але Росія не переходить до повномасштабного, конвенційного нападу, який міг би стати підставою для застосування статті 5 статуту НАТО.

Рінкевичс назвав це особливістю гібридної війни. Москва випробовує межі дозволеного, а потім зупиняється в останній момент або навіть відступає. НАТО та Європейський Союз, додав він, досі обговорюють, як найкраще відповідати на такі дії.

"Ми досі шукаємо оптимальну відповідь на такі дії; це питання, яке ми обговорюємо майже щотижня – як у НАТо, так і в ЄС", – додав він.