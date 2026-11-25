За добу Росія здійснила 1 483 атаки по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, повідомили у Національній поліції.
Під вогнем перебували чотири населені пункти: місто Краматорськ, селище Донецьке, села Львівка та Очеретине.
Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 18 житлових будинків.
По Краматорську війська Росії завдали чотири удари: бомбою “КАБ-250”, FPV-дроном, у двох випадках вид зброї встановлюється. Загинув чоловік, пошкоджено три приватні будинки, готель, адмінбудівлю, заклад освіти, гуртожиток, гараж, цивільне авто.
У Донецькому та Львівці пошкоджено об’єкти інфраструктури, в Очеретиному – 15 приватних будинків.
Крім того, сьогодні о 01:25 ворог вдарив по Слов’янську. Пошкоджено приватний будинок, інформації про постраждалих не надходило.