Будівля Шевченківського районного суду Києва зазнала пошкоджень унаслідок російського обстрілу 24 листопада. Про це повідомили на сторінці суду у Facebook.
Наразі відповідні служби ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаби пошкоджень.
У суді повідомили, що вживають необхідних заходів для забезпечення його роботи. Учасників судових процесів і відвідувачів просять з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей.
Якщо порядок роботи суду зміниться, про це повідомлять на його офіційному сайті.
- 24 листопада російський безпілотник пошкодив житлову забудову в Києві. У Шевченківському районі уламки влучили в 16-поверховий будинок, де зайнялися перший і другий поверхи. Пожежа також виникла у дворі. Поранення дістали троє людей віком 21, 59 і 74 роки. Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні багатоповерхівки, дитячий садок, офісне приміщення, готель і автомобілі.
- Раніше того ж дня російський дрон атакував складські приміщення в Голосіївському районі, де спалахнула пожежа. Уламки безпілотника також упали на відкритій території в цьому районі й загорілися.