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Будівля Шевченківського районного суду Києва зазнала пошкоджень унаслідок російського обстрілу 24 листопада. Про це повідомили на сторінці суду у Facebook.

Наразі відповідні служби ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаби пошкоджень.

У суді повідомили, що вживають необхідних заходів для забезпечення його роботи. Учасників судових процесів і відвідувачів просять з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей.

Якщо порядок роботи суду зміниться, про це повідомлять на його офіційному сайті.