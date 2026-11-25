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Уночі Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині, внаслідок чого на місці виникла масштабна пожежа.

Про це повідомив т.в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко

"Внаслідок удару на місці виникла масштабна пожежа. Роботу об’єкта зупинено", - написав він у фейсбуці.

Федоренко подякував рятувальникам ДСНС за оперативну реакцію і професійну роботу.

"Це не перша така атака і, на жаль, не остання. Ворог цілеспрямовано б’є по видобутку газу, щоб позбавити українців тепла взимку. Щойно дозволить безпекова ситуація, наші фахівці оцінять масштаби та наслідки руйнувань і визначать подальші дії", - зазначив він.

Як повідомлялося, Росія понад 800 разів атакувала об’єкти "Нафтогазу" з початку повномасштабної війни.