В частині областей до кінця доби вимушено діятимуть обмеження електроенергії.

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Автомобільний рух по неосвітленій вулиці під час відключення електроенергії після російських ударів у Києві, 10 жовтня 2025 р.

Станом на ранок 26 листопада у семи областях України є знеструмлені споживачі через атаки РФ.

Про це пише пресслужба Укренерго.

«Ворог продовжує атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього станом на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях», – зазначили там.

Відновлювальні роботи тривають всюди, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діятимуть обмеження:

для промисловості — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0,5 до 3,5 черг).

Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках конкретного оператора системи розподілу.