Станом на ранок 26 листопада у семи областях України є знеструмлені споживачі через атаки РФ.
Про це пише пресслужба Укренерго.
«Ворог продовжує атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього станом на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях», – зазначили там.
Відновлювальні роботи тривають всюди, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.
Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діятимуть обмеження:
- для промисловості — графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0,5 до 3,5 черг).
Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках конкретного оператора системи розподілу.
- Дедалі більше регіонів відчувають дефіцит електроенергії, що є наслідком російських ударів. Кремль намагається зруйнувати енергетичні мости між областями. Що східніше, то суворішими є графіки: цього тижня відключення подекуди вже тривають по 16 годин. Чи витримає енергетика України нові випробування, про це читайте у матеріалі LB.ua.