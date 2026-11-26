Військова контррозвідка СБУ затримала на Донеччині мобілізованого львів’янина. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам інформацію про розташування українських військ на Слов’янському напрямку.
Про це повідомила Служба безпеки України.
У СБУ стверджують, що росіяни завербували військового за допомогою "медової пастки". Вони створили фейкові акаунти на сайтах знайомств і в тематичних чатах, використавши згенеровані штучним інтелектом фото дівчат. З одним із таких акаунтів чоловік познайомився, шукаючи близьких стосунків в інтернеті.
За версією слідства, після налагодження контакту він почав передавати дані в обмін на обіцянку зустрічі. Одна з його співрозмовниць назвалася медикинею Нацгвардії та пообіцяла побачення за координати бригади ЗСУ. Крім місць розташування військових, затриманий фотографував склади боєприпасів і скупчення техніки.
СБУ завчасно викрила інформатора і затримала його за місцем служби. Під час обшуку вилучили смартфон із доказами.
Чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.
Він перебуває під вартою без права на заставу, йому загрожує до восьми років ув’язнення. Слідство триває. Правоохоронці також перевіряють можливість додаткової кваліфікації його дій як державної зради.