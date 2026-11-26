За версією слідства, після налагодження контакту з неіснуючою жінкою чоловік почав передавати дані в обмін на обіцянку зустрічі.

Військова контррозвідка СБУ затримала на Донеччині мобілізованого львів’янина. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам інформацію про розташування українських військ на Слов’янському напрямку.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У СБУ стверджують, що росіяни завербували військового за допомогою "медової пастки". Вони створили фейкові акаунти на сайтах знайомств і в тематичних чатах, використавши згенеровані штучним інтелектом фото дівчат. З одним із таких акаунтів чоловік познайомився, шукаючи близьких стосунків в інтернеті.

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За версією слідства, після налагодження контакту він почав передавати дані в обмін на обіцянку зустрічі. Одна з його співрозмовниць назвалася медикинею Нацгвардії та пообіцяла побачення за координати бригади ЗСУ. Крім місць розташування військових, затриманий фотографував склади боєприпасів і скупчення техніки.

СБУ завчасно викрила інформатора і затримала його за місцем служби. Під час обшуку вилучили смартфон із доказами.

Чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.

Він перебуває під вартою без права на заставу, йому загрожує до восьми років ув’язнення. Слідство триває. Правоохоронці також перевіряють можливість додаткової кваліфікації його дій як державної зради.