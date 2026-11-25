Керівник Спеціальної антикорпрокуратури Олександр Клименко вважає, що нинішня медійна кампанія проти антикорупційних органів є продовженням тиску, що розпочався рік тому зі спроби підпорядкувати НАБУ і САП генпрокурору. В інтерв'ю УП він сказав, що зараз ознак участі в цьому Офісі президента немає, і він вважає, що тиск чинить «автономна група людей, які намагаються дискредитувати антикорупційні органи» та їхні розслідування. Водночас Офіс президента міг би «за дві хвилини» зупинити цю кампанію, якби мав політичну волю, переконаний Клименко.

На його думку, до цієї кампанії з дискредитації залучені ті самі люди, що рік тому, і це є реакцією на розслідування «Карфаген». Він вважає, що це окремі представники Офісу генпрокурора, «певний підрозділ» СБУ і люди, які стояли за атакою на НАБУ і САП в липні 2025.

«І задіяні колишні співробітники Бюро (НАБУ. – Ред.), які в принципі і володіють інформацією про Бюро, і можуть отримати інформацію з середини», – сказав Олександр Клименко.

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Говорячи про можливу роль в.о. голови СБУ Олександра Поклада, Клименко нагадав про лист, який очільник Служби надіслав адвокату підозрюваного в справі «Карфаген» ексзаступнику голови Департаменту з захисту національної державності Сергія Дуки, аби той клопотав про закриття судового засідання. Також він сказав, що до оселі Дуки до його затримання спрямували декілька груп спецпідрозділу «Альфи».

«Це явне перешкоджання проведенню слідчих дій працівниками Служби безпеки», – вважає Клименко.

Він припустив, що під СІЗО зустрічати Дуку після внесення застави співробітників СБУ зібрали, аби запобігти можливому повторному затриманню.

«Питання залишається відкритим, чи сприяє в.о. голови Служби цим особам, які фігурують у "Карфагені-2"», – сказав голова САП.

Контекст

В листопаді НАБУ і САП заявили про викриття ще однієї злочинної організації в межах справи «Карфаген». Це угруповання об'єднувало окремих представників СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та людей з кримінального світу. На тлі цього проти антикорупційних органів почалася нова медійна кампанія. Зокрема, публікацію звинувачень поновив ексгенпрокурор Руслан Кравченко, що виїхав за кордон на тлі розслідування антикорупційних органів діяльності іншого угруповання, що діяло в Офісі генпрокурора.